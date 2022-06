Résultat de la législative à Arthès : 2e tour en direct

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges. Il convient cependant de tenir compte des habitudes électorales des territoires, comme par exemple à Arthès. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 30,55% des voix au soir du premier tour de l'élection législative le 12 juin dernier. La candidature Rassemblement National recueille 28,63% des suffrages. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 25,65% des suffrages.

13:30 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives 2022 à Arthès

Les jeunes générations affichent la plupart du temps une désaffection pour les élections nationales, cet état de fait peut-il changer pour le second tour des législatives ? A l'occasion des élections législatives de 2017, sur les 1989 personnes en âge de voter à Arthès, 54,7% avaient participé au vote au premier tour, à comparer avec une participation de 49,97% pour le second tour. Le second tour d'élection de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au second round et 44,6% en 2012, toujours au second tour.