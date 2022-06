En direct

19:29 - Quel résultat aux législatives d'Arthès pour le bloc de gauche ? Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des enjeux de ces législatives, à Arthès comme dans le reste du pays. Le député de Marseille avait enregistré 19,09% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,92% et 3,3% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 25,31% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Que peuvent dire les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Arthès ? À Arthès, Marine Le Pen avait fini la course en pôle position de l'élection présidentielle 2022 avec 27,65% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,86%. On trouvait plus loin, avec 19,09%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,91%, Jean Lassalle. Au niveau national, c'est un score de un peu moins de 28% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines boulverseront peut-être la donne et donc le résultat des législatives à Arthès au 1er tour. Pour rappel la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier sondage). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - À Arthès, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 reste l'abstention L'un des critères importants du scrutin législatif sera incontestablement le taux d'abstention à Arthès. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur l'économie mondiale sont de nature à modifier la stratégie de vote des habitants d'Arthès. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 79,28% des électeurs inscrits dans la ville avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 82,45% au premier tour, soit 1 621 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Arthès en 2017 ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'observation des résultats des derniers scrutins est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, lors des législatives, 1 989 personnes aptes à participer à une élection à Arthès s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 54,7%), contre un taux de participation de 49,97% au deuxième tour.