19:59 - Du côté de la gauche, les 24,95% de Jean-Luc Mélenchon à Arudy scrutés La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera un des paramètres de ces élections législatives 2022, à Arudy comme dans toute la France. Le candidat insoumis avait atteint 24,95% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,82% et 2,12% au 1er tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 30,89% pour la Nupes pour ces législatives à Arudy.

16:30 - À Arudy, des sondages aussi valables ? Avec 24,95% des suffrages, à Arudy, Jean-Luc Mélenchon avait glané la tête du vote à l'issue de la dernière élection. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 18,8%, surclassant Emmanuel Macron à 18,59% et Jean Lassalle à 17,74%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront probablement transformer la situation lors des législatives dans la cité au 1er tour. Et pour rappel, l'alliance LREM-Ensemble est tombée très près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - À Arudy, quelle influence aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? La participation sera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif 2022 à Arudy. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 24,3% des électeurs de la commune, contre une abstention de 19,9% au premier tour. La guerre en Ukraine ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont de nature à dépouiller les isoloirs de leurs citoyens à Arudy.

11:30 - L'abstention aux législatives à Arudy va-t-elle faire mieux qu'au scrutin 2017 ? Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des derniers scrutins. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 55,95% des personnes en âge de participer à une élection à Arudy avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 49,17% pour le dernier round. Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.