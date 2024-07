Résultat des législatives 2024 à Oloron-Sainte-Marie : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Oloron-Sainte-Marie aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Quel impact aura la population d'Oloron-Sainte-Marie sur les résultats des législatives ? Avec 26% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 16,63%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (51,52%) souligne le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 383 € par an, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,33%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (10,86%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Oloron-Sainte-Marie mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,11% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.