Résultat des législatives 2024 à Saint-Palais (64120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Saint-Palais à la loupe ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024 a marqué les esprits lors du premier tour des législatives, avec plus de 28% au niveau national, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les isoloirs. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Saint-Palais, le binôme Front populaire a pour sa part glané 34,51% des votes dans la commune. Un chiffre qui a bondi par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (+19 points). Il faudra désormais atteindre 38,63% pour faire aussi bien que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national aux dernières législatives à Saint-Palais ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera une des clés pour cette élection législative au niveau local. La progression du RN est déjà forte à Saint-Palais entre le score du mouvement en 2022 (11,8%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (24,4%), de l'ordre de 13 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de sièges donnant au RN une progression de 150 sièges par rapport aux élections de 2022 (89 sièges). Assez pour anticiper une implantation durable du parti dans la zone, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Il s'agit à ce stade de savoir si la tendance au second tour sera similaire à celle de 2022 ou non. Il y a deux ans à Saint-Palais, lors des élections du Parlement, le score était de 35,97% pour Annick Trounday (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Saint-Palais votant déjà pour la 4ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Annick Trounday (Ensemble !) finalement en tête localement, avec 61,37%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,63%.

20:05 - Iñaki Echaniz (Nouveau Front populaire) en pôle position lors des législatives à Saint-Palais A en croire les dernières projections communiquées jusqu'à présent, le Rassemblement national serait en mesure de rafler entre 210 et 250 députés au terme des législatives. Le camp de gauche pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron sécuriseraient une centaine de sièges. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Lors du premier tour de la législative dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Saint-Palais ont placé en tête Iñaki Echaniz (Front populaire), qu'ils ont gratifié de 34,51% des suffrages. Sylviane Lopez (Rassemblement National) ramassait 24,4%. Enfin, Beñat Cachenaut (Les Républicains) recevait 20,11% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Iñaki Echaniz rassemblant cette fois 38,01%, devant Sylviane Lopez avec 25,62% et Jean Lassalle avec 18,05%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Saint-Palais ? Au cours des dernières années, les 2 133 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier round des législatives 2024 à Saint-Palais était de 29,44%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 45,79% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Palais (64). Le taux d'abstention était de 45,09% pour le scrutin de 2019. En proportion, au niveau du pays, l'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Saint-Palais, la grande inconnue de ces législatives 2024 reste la participation À Saint-Palais, l'une des clés des élections législatives est sans aucun doute l'abstention. Saint-Palais a enregistré une participation de 70,56%, dimanche, au premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 78,02% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 76,77% au second tour, ce qui représentait 978 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,32% au premier tour et 54,54% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Saint-Palais aujourd'hui ? La baisse du pouvoir d'achat serait notamment capable d'impacter la stratégie de vote des citoyens de Saint-Palais (64120).

17:29 - Élections à Saint-Palais : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Saint-Palais, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 9,8% des résidents sont des enfants, et 16,07% sont des personnes âgées. Le taux de familles possédant au moins une voiture (69,23%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 707 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,47%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (12,35%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,91% à Saint-Palais, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.