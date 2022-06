Résultat de la législative à Bagnères-de-Luchon : 2e tour en direct

La réserve de voix du côté de la gauche avant ces législatives à Bagnères-de-Luchon atteignait 26,75%. Un chiffre correspondant au cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le ministère de l'Intérieur n'ayant pas étiqueté de candidat Nupes dans la circonscription, ces électeurs se sont probablement reportés en partie sur la nuance de gauche il y a sept jours et devraient renouveler leur choix ce dimanche.

15:30 - Les candidats Divers gauche peuvent-elles l'emporter à Bagnères-de-Luchon ?

Au soir du 1er round des législatives, dimanche 12 juin 2022, les citoyens de Bagnères-de-Luchon ont plébiscité les candidats Divers gauche qui ont bénéficié de 49,69% des votes. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 23,19% des votes. De son côté, la candidature Rassemblement National obtient 15,04% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du second tour des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.