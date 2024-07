Résultat des législatives 2024 à Villeneuve-de-Rivière (31800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières élections à Villeneuve-de-Rivière à dépasser ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. La somme de voix semble importante. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Villeneuve-de-Rivière, le binôme Front populaire a pour sa part glané 27,23% des votes dans la commune. Un chiffre en forte hausse par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (+27 points).

20:58 - 25 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à Villeneuve-de-Rivière Le résultat des législatives au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Ce sont déjà 25 points qui ont ainsi été grattés par le RN sur place entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Il est donc permis de penser, si les reports de voix sont favorables, que le RN arrive vainqueur à Villeneuve-de-Rivière ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Villeneuve-de-Rivière ? Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera en conséquence regardé selon le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Villeneuve-de-Rivière, contrairement à 2022 ? Les élections législatives de l'époque à Villeneuve-de-Rivière ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au RN, qui récoltera 19,72% dans la commune, alors que les candidats Divers gauche cumuleront 35,18% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Joël Aviragnet (Divers gauche) finalement en tête localement, avec 55,48%, devant son adversaire Rassemblement National à 44,52%.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le RN à ce stade Loïc Delchard (Rassemblement National) a obtenu 44,13% des suffrages à Villeneuve-de-Rivière dimanche 30 juin, au soir du premier tour des législatives. Un score qui lui a permis de précéder Joël Aviragnet (Nouveau Front populaire) et Céline Laurenties-Barrere (Majorité présidentielle) avec 27,23% et 23,04% des électeurs. C'est aussi Loïc Delchard qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 40,54%, devant Joël Aviragnet avec 36,9% et Céline Laurenties-Barrere avec 15,65%.

19:21 - À Villeneuve-de-Rivière, la participation du 1er tour dépasse celle du scrutin européen À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des élections antérieures ? Comme stipulé dans la précédente publication, le taux d'abstention au premier round des élections législatives à Villeneuve-de-Rivière était de 25,78%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention atteignait effectivement 40,53% des inscrits sur les listes électorales de Villeneuve-de-Rivière. Le taux d'abstention était de 46,6% en 2019. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au second tour à Villeneuve-de-Rivière ? À Villeneuve-de-Rivière, l'une des clés de ces élections législatives est incontestablement l'ampleur de l'abstention. Le taux de votants à Villeneuve-de-Rivière pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 74,22%, dimanche dernier. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 250 personnes en âge de voter dans la commune, 82,64% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 80,32% au second tour, c'est-à-dire 1 004 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,41% au premier tour et 52,97% au deuxième tour. Les habitants des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Villeneuve-de-Rivière ?

17:29 - Élections législatives à Villeneuve-de-Rivière : impact de la démographie et de l'économie locale Comment la population de Villeneuve-de-Rivière peut-elle peser sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 131 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 3,56%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (16,21%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 724 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,79%) révèle des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (8,22%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Villeneuve-de-Rivière mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,48% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.