Résultat des législatives 2024 à Salies-du-Salat (31260) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Quel résultat pour le Nouveau Front populaire au terme de ces élections législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La question est de retour avec plus de force encore pour ce 2e tour. Premier élément de réponse : l'attelage a récolté plus de 28% des votes à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Salies-du-Salat, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 40,78% des votes dans la localité. Un score qui a fortement progressé de 40 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La progression inédite du Rassemblement national à Salies-du-Salat Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à observer localement. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau local entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. On peut donc imaginer que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Salies-du-Salat ? Reste désormais à savoir si l'évolution du scrutin au second tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. Lors des dernières législatives à Salies-du-Salat, le RN arrivait également à la deuxième place sur le podium, 19,93% des votants ayant voté pour son binôme, contre 49,49% pour Joël Aviragnet (Divers gauche) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Divers gauche (61,39%). Joël Aviragnet remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives sont-ils porteurs de sens pour le second tour à Salies-du-Salat ? Selon les études établies d'après les résultats du premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait susceptible de décrocher pas loin de 250 sièges à l'issue des élections législatives. La coalition de gauche devrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron sécuriseraient une centaine de sièges. Il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Le dimanche 30 juin, les électeurs de Salies-du-Salat ont préféré Joël Aviragnet (Front populaire), à qui ils ont accordé 40,78% des votes. Un résultat qui lui a permis de précéder Loïc Delchard (Rassemblement National) et Céline Laurenties-Barrere (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 35,13% et 16,19% des votants. Les votants de Salies-du-Salat n'avaient d'ailleurs pas prononcé le même verdict que ceux de la circonscription. Loïc Delchard s'y taillait la part du lion, avec cette fois 40,54% devant Joël Aviragnet avec 36,9% et Céline Laurenties-Barrere avec 15,65%.

19:21 - Législatives 2024 à Salies-du-Salat : une participation inédite ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des scrutins électoraux antérieurs ? Les chiffres montrent une participation de 62,47% au premier tour des élections législatives 2024 à Salies-du-Salat, supérieure à celle des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, parmi les 1 344 personnes en âge de voter à Salies-du-Salat, 51,04% avaient en effet pris part au scrutin, contre un taux de participation de 52,24% lors des européennes de 2019. Pour information, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - Le score de la participation au 2e tour des législatives 2024, un élément fort à Salies-du-Salat ? À Salies-du-Salat, l'un des facteurs déterminants des législatives est sans nul doute le taux d'abstention. Dans la localité, le taux de participation lors du premier tour des législatives 2024 s'élevait à 62,47%. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 67,18% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux de participation de 66,67% au deuxième tour, soit 872 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 représentait 46,28% au premier tour et 43,91% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Salies-du-Salat ? Les études révèlent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Salies-du-Salat ?

17:29 - Comprendre l'électorat de Salies-du-Salat : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Salies-du-Salat, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 22% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 17,19%. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (55,68%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 604 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (22,57%) met en évidence des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,89%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Salies-du-Salat mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 37,69% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.