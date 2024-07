Résultat des législatives 2024 à Saint-Gaudens : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Saint-Gaudens

La structure démographique et socio-économique de Saint-Gaudens définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 18,19%. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 767 € par an, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,93% et d'une population étrangère de 6,76% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Saint-Gaudens mettent en relief une diversité de qualifications, avec 36,1% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.