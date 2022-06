En direct

20:04 - Quel résultat à Bagnères-de-Luchon pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une clé du résultat de ces élections législatives, à Bagnères-de-Luchon comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 16,09% des suffrages il y a deux mois sur place. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,88% et 3,82% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total théorique de 23,79% pour le bloc de gauche.

16:30 - Que peuvent montrer les grandes tendances des législatives 2022 pour Bagnères-de-Luchon ? La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. Ces mouvements des ultimes semaines se répercuteront probablement à Bagnères-de-Luchon dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière présidentielle à Bagnères-de-Luchon avec 29,28% des votes, au 1er round. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 18,68%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 16,09% et Éric Zemmour à 10,17%.

14:30 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 à Bagnères-de-Luchon ? L'un des critères essentiels de ces législatives sera à n'en pas douter le taux de participation à Bagnères-de-Luchon. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur l'économie mondiale seraient de nature à détourner l'attention des électeurs de Bagnères-de-Luchon du vote. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 29,04% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 28,95% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - La participation aux législatives 2022 à Bagnères-de-Luchon peut-elle faire moins bien qu'en 2017 ? Les élections législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des élections passées. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 2 289 personnes en âge de participer à une élection à Bagnères-de-Luchon avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 55,22%). La participation était de 49,37% pour le second tour.