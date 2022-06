Résultat de la législative à Bain-de-Bretagne : 2e tour en direct

Seuls les postulants qualifiés il y a 7 jours sont en lice dans l'unique circonscription de Bain-de-Bretagne ce dimanche 19 juin, pour le 2e tour des législatives 2022. Un niveau de candidatures réduit. Et les 5662 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 5 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de ce 2e épisode.

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 35% des votes au premier tour à Bain-de-Bretagne, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 22% et 19% des voix. Le choix des électeurs de Bain-de-Bretagne était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (66% des suffrages), laissant donc 34% des voix à Marine Le Pen. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens votant à Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) seront invités à contribuer aux résultats des législatives comme partout en France.