En direct

19:05 - Quel résultat à Bain-de-Bretagne pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ? Les votants de Bain-de-Bretagne avaient accordé 18,54% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape initiale de l'élection présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,95% et 2,09% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 26,58% à Bain-de-Bretagne pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Bain-de-Bretagne ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, à Bain-de-Bretagne, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la première position avec 35,46% des voix, devant Marine Le Pen à 21,74%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 18,54% et Yannick Jadot à 5,95%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront certainement remettre en question ce tableau lors des législatives dans la ville, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Pour rappel la majorité LREM-Ensemble est tombée à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats des législatives 2022 à Bain-de-Bretagne À Bain-de-Bretagne, la participation sera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. La flambée des prix qui alourdit le budget des familles cumulée avec les craintes dues à la situation géopolitique actuelle, sont notamment capables de priver les urnes de leurs citoyens à Bain-de-Bretagne (35470). Lors du second tour de la présidentielle, parmi les 5 662 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 25,11% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 24,9% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - L'abstention peut-elle encore augmenter aux élections législatives 2022 à Bain-de-Bretagne ? Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau national en 2017, la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 7 498 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des dernières législatives, 57,57% des personnes en capacité de participer à une élection à Bain-de-Bretagne avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 51,71% au tour deux.