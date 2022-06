Résultat de la législative à Banyuls-sur-Mer : en direct

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 18,94% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Banyuls-sur-Mer il y a deux mois. Les transferts des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,39% et 2,38% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 25,71% à Banyuls-sur-Mer pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Banyuls-sur-Mer ?

À Banyuls-sur-Mer, Emmanuel Macron accostait en première position de la dernière élection avec 24,38% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 24,13%, puis, avec 18,94%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,57%, Éric Zemmour. Les tendances nationales des derniers jours viendront sans doute transformer ces équilibres lors des législatives dans la cité ce dimanche, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Et pour rappel, la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.