Résultat des législatives à Barneville-Carteret : l'élection 2024 en direct

12:08 - Participation à Barneville-Carteret : les leçons des précédentes élections

L'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif sera incontestablement le niveau d'abstention à Barneville-Carteret. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 55,49% au premier tour et seulement 53,24% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Barneville-Carteret pour les législatives 2024 ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 77,31% des électeurs habilités dans la ville avaient participé au vote. La participation était de 77,8% au second tour, c'est-à-dire 1 605 personnes. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes dues à la guerre en Ukraine, seraient de nature à ramener les électeurs de Barneville-Carteret vers les urnes.