Résultat des législatives 2024 à Saint-Sauveur-le-Vicomte (50390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Sauveur-le-Vicomte, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 18,13% des votes à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Un chiffre en baisse en comparaison des 20,42% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a à peu près rien gagné à Saint-Sauveur-le-Vicomte Le résultat des législatives à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Sauveur-le-Vicomte semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui sont en tête…

20:29 - Quel score final pour la majorité aux élections législatives à Saint-Sauveur-le-Vicomte ? Le nombre de votes en faveur du RN sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces élections localement. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a peut-être ses chances de gagner. Le RN ne convainquait pas en revanche dans la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte à l'époque, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,87% au premier tour, contre 39,86% pour Stéphane Travert (Ensemble !). Le second tour sera à l'avenant, les bureaux de vote voyant encore le binôme La République en Marche remporter le scrutin, avec 60,60%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,40%.

20:05 - Déjà 34,16% pour le RN à Saint-Sauveur-le-Vicomte aux élections législatives Pierre Giry (Union de l'extrême droite) a accumulé 34,16% des votes à Saint-Sauveur-le-Vicomte dimanche 30 juin dernier, lors du premier tour des élections législatives. Stéphane Travert (Ensemble pour la République) et Gaëlle Verove (Union de la gauche) suivaient en décrochant respectivement 33,47% et 18,13% des votants à l'échelle municipale. C'est aussi Pierre Giry qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 33,89%, devant Stéphane Travert avec 33,24% et Gaëlle Verove avec 20,01%.

19:21 - Participation à Saint-Sauveur-le-Vicomte : un sursaut par rapport au scrutin européen En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette localité lors des scrutins électoraux antérieurs ? Dimanche dernier, la participation au premier round des élections législatives 2024 à Saint-Sauveur-le-Vicomte était de 62,15%, surpassant de 20 points celle des dernières européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation représentait effectivement 42,66% dans la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Le taux de participation était de 48,62% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Saint-Sauveur-le-Vicomte, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? L'un des facteurs cruciaux de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement le taux d'abstention. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Saint-Sauveur-le-Vicomte s'élevait à 37,85%. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 619 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 25,71% étaient restés chez eux. L'abstention était de 25,08% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,59% au premier tour et 58,01% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Sauveur-le-Vicomte aujourd'hui ? La question des retraites et l'insécurité sont capables de faire augmenter la participation à Saint-Sauveur-le-Vicomte.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Sauveur-le-Vicomte Dans la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 29% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,9%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (66,78%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 723 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,23%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,44%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Sauveur-le-Vicomte mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,69% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.