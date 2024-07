Résultat des législatives 2024 à Périers (50190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Périers, qui va bénéficier des 13,72% de la gauche ? Une autre source de doute qui entoure ces élections est celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire avant le premier tour. L'attelage a glané plus de 28% des suffrages à l'échelle du pays dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Périers, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 13,72% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 15,96% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas gagné de terrain à Périers A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections législatives 2024 sera très instructif. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu moins de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Périers semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas progressé dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont absorbé cette poussée...

20:29 - Ensemble s'en sortait bien aux législatives il y a deux ans à Périers Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera en conséquence scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. A l'inverse de la législative de 2022, le parti frontiste a cette fois une possibilité nette de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Il y a deux ans, lors des législatives à Périers, le RN terminait en revanche à la deuxième place, 21,97% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 37,29% pour Stéphane Travert (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 61,90%. Stéphane Travert conservait donc son avance sur place.

20:05 - Déjà 37,48% pour le RN à Périers aux élections législatives D'après les projections finales rendues publiques sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait en mesure de s'assurer pas loin de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité conserveraient une centaine de députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularismes locaux. Avec 37,48% des suffrages, Pierre Giry (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Périers, dimanche 30 juin dernier lors du premier tour des élections législatives. Stéphane Travert (Ensemble pour la République) recueillait 35,09%. Gaëlle Verove (Nouveau Front populaire) recevait 13,72% des votants. C'est aussi Pierre Giry qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 33,89%, devant Stéphane Travert avec 33,24% et Gaëlle Verove avec 20,01%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Périers ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des dernières consultations démocratiques ? À Périers, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 a atteint 37,34%, moins élevé que celui des dernières européennes. Au moment du précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait effectivement 51,15% des électeurs de Périers (50). Le taux d'abstention était de 50,0% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle représentait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Le score de la participation lors du 2e tour des législatives, un élément déterminant à Périers ? L'un des facteurs principaux des législatives 2024 est indéniablement le niveau d'abstention. Dans la commune, dimanche, 37,34% des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 29,66% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 27,86% au deuxième tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,35% au premier tour et 56,04% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Périers ? La perte de pouvoir d'achat combinée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des électeurs de Périers.

17:29 - Les données démographiques de Périers révèlent les tendances électorales Les données démographiques et socio-économiques de Périers mettent en évidence des tendances claires qui pourraient influencer les résultats des élections législatives. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 12,21% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 19,65% de plus de 75 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 539 €/an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,04%) et le nombre de résidences HLM (22,66% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Périers mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 47,48% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.