Résultat des législatives 2024 à Lessay (50430) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes à Lessay ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Or le Front populaire était absent lors du premier tour des législatives à Lessay. Le binôme Union de l'extrême droite s'assurait la première place au premier tour, avec 38,79 % des bulletins. La gauche n'était pas mieux lotie en 2022 également, puisque c'est Stéphane Travert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas avancé à Lessay Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, l'évolution du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors que les résultats nationaux ont montré environ 15 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Lessay semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont illustré cette poussée…

20:29 - Quel score final à Lessay pour Ensemble ce soir ? Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera en conséquence scruté à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans de nombreuses autres villes. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois toutes ses chances de gagner ce scrutin localement. Aux législatives il y a deux ans à Lessay, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 24,69% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 34,86% pour Stéphane Travert (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (58,06%). Stéphane Travert s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Des législatives qui ont souri au RN à ce stade A en croire les enquêtes rendues publiques à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait rafler entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. Le Nouveau Front populaire devrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle pourraient préserver jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités électorales de chaque territoire. A l'occasion du premier round de la législative dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Lessay ont plébiscité Pierre Giry (Union de l'extrême droite), qui a enregistré 38,79% des voix. Un premier résultat qui lui a permis de précéder Stéphane Travert (Ensemble !) et Stéphanie Maubé (Divers) avec 30,48% et 16,54% des votants. C'est aussi Pierre Giry qui terminait sur la première marche dans la 3ème circonscription de la Manche dans son ensemble, avec cette fois 33,89%, devant Stéphane Travert avec 33,24% et Gaëlle Verove avec 20,01%.

19:21 - Que dire du scrutin européen à Lessay au niveau de la participation ? L'observation des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. À Lessay, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 était de 70,52%, dépassant celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 50,81% des personnes en capacité de voter à Lessay s'étaient en effet rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 50,72% en 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2024 à Lessay ? À Lessay, l'un des facteurs forts de ces élections législatives 2024 est indéniablement le niveau d'abstention. L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Lessay a atteint 29,48%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,71% au premier tour. Au deuxième tour, 55,88% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 768 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 25,79% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 24,05% au deuxième tour. La question des retraites et l'insécurité sont par exemple en mesure de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Lessay.

17:29 - Lessay : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de Lessay, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des législatives. Dans la localité, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 30,67% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 980 € par an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 836 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,13%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (16,38%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Lessay mettent en avant une diversité de qualifications, avec 42,41% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.