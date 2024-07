Résultat des législatives 2024 à Coutances : les premiers chiffres du 2e tour

À Coutances, l'une des clés du scrutin législatif est indiscutablement l'étendue de l'abstention. Dans l'agglomération, 65,03% des électeurs ont participé au premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 49,91% au premier tour. Au deuxième tour, 48,63% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Coutances ce soir ? Au deuxième tour de la dernière présidentielle, 71,21% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient participé à l'élection. La participation était de 72,19% au premier tour, soit 4 207 personnes. Les études indiquent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Coutances ?

17:29 - Coutances aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Les données démographiques et socio-économiques de Coutances révèlent des tendances claires qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 694 habitants/km² et un taux de chômage de 15,54%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 158 euros/an peut être l'expression de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,70%) révèle des besoins de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (13,95%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Coutances mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,11% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.