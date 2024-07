Résultat des législatives 2024 à Créances (50710) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Créances, qui va prendre avantage des voix de la gauche ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (25,66% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Créances, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 12,53% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 15,92% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas gagné d'électeurs à Créances ces 2 dernières années Le résultat obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé localement pour ces législatives 2024. Alors qu'on a vu environ 15 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Créances semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont illustré cette poussée...

20:29 - Un second tour favorable pour le bloc présidentiel la dernière fois Le score de la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de cette élection des députés 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Après avoir perdu en 2022 dans la commune, le Rassemblement national pourrait cette année gagner l'élection localement. Aux législatives il y a deux ans à Créances, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 25,87% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 26,74% pour Stéphane Travert (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (56,70%). Stéphane Travert s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Avec 45,92% des voix, Pierre Giry (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Créances, dimanche 30 juin à l'occasion du 1er round des législatives. Stéphane Travert (Ensemble pour la République) et Gaëlle Verove (Nouveau Front populaire) suivaient en recevant 27,61% et 12,53% des votants à l'échelle de la métropole. Pierre Giry était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Manche dans son ensemble, avec cette fois 33,89%, devant Stéphane Travert avec 33,24% et Gaëlle Verove avec 20,01%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Créances : quelle évolution ? Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 2 121 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Comme expliqué dans la publication précédente, la participation au 1er round des élections législatives à Créances a atteint 67,8%, plus importante de 17 points que celle des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, parmi les 1 738 inscrits sur les listes électorales à Créances, 50,92% avaient en effet pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 56,13% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - À Créances, la participation était de 67,8% lors du 1er tour des législatives Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Créances, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Créances s'élevait à 67,8%. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 représentait 47,73% au premier tour. Au second tour, 42,27% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Créances ? En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 78,14% dans la localité, contre une participation de 76,61% au premier tour, ce qui représentait 1 307 personnes. La question des retraites et l'insécurité seraient de nature à avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Créances.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Créances Quel portrait faire de Créances, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 1 338 logements pour 2 091 habitants, la densité de la commune est de 108 habitants par km². L'existence de 104 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 27% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 11,6% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 39,93% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 52,65% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 212,38 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour finir, Créances incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.