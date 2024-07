Résultat des législatives 2024 à Gavray-sur-Sienne (50450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Gavray-sur-Sienne, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? La réponse à cette question sera un marqueur de ce 2e tour. Premier indice : l'ensemble a réuni un peu plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage s'avère conséquent. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Gavray-sur-Sienne, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 16,39% des votes dans la commune. Une poussée à comparer néanmoins avec les 17,32% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas séduit plus d'électeurs à Gavray-sur-Sienne Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur au niveau local pour cette législative. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu moins de 15 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Gavray-sur-Sienne semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Quel résultat final pour Ensemble ce dimanche à Gavray-sur-Sienne ? Le score obtenu par le Rassemblement national va en conséquence être le déterminant pour le second tour de ces élections législatives 2024 localement. Contrairement à la législative de 2022, le parti frontiste a cette fois une possibilité nette de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives à Gavray-sur-Sienne, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 21% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 31,32% pour Stéphane Travert (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme LREM avec 60,42%. Stéphane Travert remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel verdict à Gavray-sur-Sienne pour le Rassemblement national au second tour ? A en croire les études des instituts de sondages dévoilées entre les deux tours, le parti de Jordan Bardella pourrait s'arroger entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. L'union de la gauche pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République sécuriseraient jusqu'à 120 sièges. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques locales. Dimanche 30 juin, les électeurs de Gavray-sur-Sienne ont plébiscité Pierre Giry (Union de l'extrême droite), qu'ils ont gratifié de 36,9% des suffrages. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Stéphane Travert (Ensemble pour la République) et Gaëlle Verove (Union de la gauche) avec 34,34% et 16,39% des électeurs. Pierre Giry était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Manche dans son ensemble, avec cette fois 33,89%, devant Stéphane Travert avec 33,24% et Gaëlle Verove avec 20,01%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Gavray-sur-Sienne ? L'observation des résultats des précédentes élections permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité. À Gavray-sur-Sienne, le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 a été de 70,76%, dépassant de 15 points celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux de participation s'était effectivement hissé à 55,32% dans la commune de Gavray-sur-Sienne, à comparer avec une participation de 54,55% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - 70,76% de participation lors du premier tour des législatives 2024 à Gavray-sur-Sienne Le taux d'abstention est indéniablement l'un des facteurs clés du scrutin législatif 2024. Le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Gavray-sur-Sienne était de 70,76%. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 585 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,68% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,72% au second tour, soit 1 266 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,94% au premier tour. Au deuxième tour, 52,88% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Gavray-sur-Sienne ?

17:29 - Gavray-sur-Sienne : enjeux locaux et perspectives électorales Quelle influence la population de Gavray-sur-Sienne exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Dans la ville, 24% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 39,7% de 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Avec ses 7,59% d'agriculteurs pour 2 004 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (9,52%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,93%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,7%, comme à Gavray-sur-Sienne, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.