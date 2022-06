Résultat de la législative à Basse-Goulaine : en direct

12/06/22 17:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Basse-Goulaine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:14 - Les sondages, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Basse-Goulaine ? Emmanuel Macron avait obtenu 38,32% des voix à Basse-Goulaine, à l'issue de la dernière élection à l'Elysée contre 27,85% en France. La candidate du Front national avait cumulé 13,4% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 17,66% (contre à un peu moins de 22%). Les tendances nationales des ultimes semaines viendront probablement modifier ces équilibres lors des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Pour rappel le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. 14:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Basse-Goulaine Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Basse-Goulaine, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation, cumulée avec les inquiétudes liées au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, sont de nature à faire le jeu du taux d'abstention à Basse-Goulaine (44115). En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 17,93% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 17,69% au premier tour. En proportion, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Basse-Goulaine ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 51,06% au premier tour au niveau de Basse-Goulaine, à comparer avec une abstention de 39,97% pour le deuxième tour. 09:30 - Les infos clés des élections législatives 2022 à Basse-Goulaine Bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les grandes étapes de ce premier tour des législatives 2022 à Basse-Goulaine, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Sont alignés 12 candidats dans la circonscription de la métropole (soit un peu plus que la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de 1er tour dans les 7 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Basse-Goulaine

Les élections législatives 2022 auront lieu à Basse-Goulaine comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Sabine Leger Reconquête ! Florence Lempernesse Droite souverainiste Geneviève Bannwarth Rassemblement National Guillaume Bonamy Divers gauche Malika Saiche Ecologistes Bruno Cailleteau Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Chéneau Divers droite Sophie Errante Ensemble ! (Majorité présidentielle) Richard Dana Divers Charlotte Luquiau Les Républicains Maxime Chéneau Régionaliste Emmanuèle Gardair Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Basse-Goulaine : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Basse-Goulaine (44115) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait récolté 38,32% des voix au premier tour à Basse-Goulaine, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Celui qui joua le rôle de troisième homme lors de la dernière élection présidentielle et l'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 17,66% et 13,40% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Basse-Goulaine grâce à 76,31% des suffrages, abandonnant donc à Marine Le Pen 23,69% des suffrages. Le président récemment réélu sera-t-il en mesure de remporter la majorité de l'Assemblée au regard des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ?