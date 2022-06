Résultat de la législative à Beaucourt : en direct

En direct

19:24 - Que vont décider les supporters de gauche à Beaucourt ? Une des clés de ces élections législatives, en France comme à Beaucourt, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait obtenu 23,46% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,65% et 1,49% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 27,6% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Beaucourt ? L'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve. Le RN de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront probablement un écho à Beaucourt. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote lors de la dernière élection à Beaucourt avec 31,42% des suffrages, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 23,46%, devant Emmanuel Macron à 19,93% et Éric Zemmour à 7,19%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 22%.

14:30 - La participation demeure la grande inconnue de ces législatives 2022 à Beaucourt L'un des critères principaux des élections législatives 2022 sera le niveau d'abstention à Beaucourt. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 68,24% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 71,73% au premier tour, ce qui représentait 2 543 personnes. La guerre russo-ukrainienne serait de nature à éloigner les habitants de Beaucourt (90500) des bureaux de vote.

11:30 - L'abstention va-t-elle encore monter lors des législatives 2022 à Beaucourt ? Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, parmi les 3 756 personnes en âge de voter à Beaucourt, 48,59% avaient participé au vote au premier tour. Le taux de participation était de 47,23% pour le second tour. Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.