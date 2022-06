Résultat de la législative à Beauvoir-sur-Niort : 2e tour en direct

19/06/22 18:44

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a obtenu 40,15% des voix dimanche 12 juin pour le premier tour de la législative. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 24,81% des suffrages. Quant à elle, la candidature Rassemblement National récupère 17,14% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges.

Comme partout dans l'Hexagone, les 1 798 votants de Beauvoir-sur-Niort ( Deux-Sèvres ) seront invités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ? Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 31% des suffrages au premier tour à Beauvoir-sur-Niort, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste défaite de l'élection de 2022 et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 24% et 23% des voix. Le choix des administrés de Beauvoir-sur-Niort était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (60% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 40% des suffrages. Le président de la République aura-t-il la possibilité d'avoir une majorité de l'hémicycle au regard des votes qu'il a reçus dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?