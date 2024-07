Résultat des législatives 2024 à Azay-le-Brûlé (79400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Azay-le-Brûlé, quelles sont les options de reports des voix de la gauche ? Avec un peu plus de 28% des votes au niveau national pour le 1er round des élections dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait le placer en position de contester la victoire annoncée du RN ce soir. Le Nouveau Front populaire était absent la semaine dernière à Azay-le-Brûlé. Le ticket Rassemblement National s'assurait la première place au premier tour, avec 39,23 % des voix. La gauche ne faisait pas mieux aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Delphine Batho (Nouvelle union populaire écologique et sociale) Nouvelle union populaire écologique et sociale qui l'emportait au second tour.

20:58 - Quels résultats pour le Rassemblement à Azay-le-Brûlé lors des législatives ? Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. Si on tient compte de la progression du RN constatée lors des dernières élections législatives au niveau national, soit environ 15 points de plus pour les candidats du parti en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà important. La part de suffrages grappillés par la formation politique à Azay-le-Brûlé s'élève par ailleurs à 15 points depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024. Assez pour anticiper une installation solide du parti dans la commune, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les chiffres des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Azay-le-Brûlé ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Après avoir perdu en 2022 dans la commune, le RN garde cette fois une vraie possibilité de gagner l'élection localement. Lors des dernières législatives à Azay-le-Brûlé, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 24,9% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 36,74% pour Delphine Batho (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (61,00%). Delphine Batho remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Quel résultat à Azay-le-Brûlé pour le RN ce dimanche ? D'après les projections des instituts rendues publiques jusqu'à présent, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait s'assurer moins de 250 députés à l'issue du second tour des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait accaparer près de 200 sièges. Les candidats du bloc du centre pourraient garder jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Avec 39,23% des suffrages, Mélody Garault (Rassemblement National) a pris les devants à Azay-le-Brûlé, le 30 juin lors du 1er round de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Delphine Batho (Ecologistes) et Frédéric Bizard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec 37,79% et 15% des électeurs. La circonscription n'a en revanche pas affiché les mêmes scores que la cité, puisque c'est Delphine Batho qui y remportait ce premier tour de piste, avec 38,57% devant Mélody Garault avec 34,12% et Frédéric Bizard avec 15,98%.

19:21 - Azay-le-Brûlé : forte participation aux élections législatives 2024 En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des consultations politiques précédentes ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er round des législatives 2024 à Azay-le-Brûlé était de 24,5%, en dessous de celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 39,66% des électeurs d'Azay-le-Brûlé avaient effectivement boudé les urnes, contre une abstention de 43,87% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle représentait 26% à midi et 59% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - À Azay-le-Brûlé, la participation a atteint 75,5% lors du 1er round des élections législatives 2024 L'abstention est l'une des clés de ce scrutin législatif. Dans la ville, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 était de 24,5%. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, 18,32% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 16,67% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,28% au premier tour et 51,57% au deuxième tour.

17:29 - Azay-le-Brûlé : législatives et dynamiques démographiques Comment les électeurs d'Azay-le-Brûlé peuvent-ils peser sur le résultat des législatives ? Dans la ville, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 20,25% ont 60 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (9,98%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 756 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,15%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,49%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Azay-le-Brûlé mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,46% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.