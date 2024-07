Résultat des législatives 2024 à Vasles (79340) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Vasles, que vont choisir les électeurs de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou se tourner vers une autre candidature ? L'attelage a récolté plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Il n'y avait pas de candidat du Nouveau Front populaire au premier tour des législatives à Vasles. C'est cependant un binôme de gauche, affilié Ecologistes, qui y prenait la tête au premier tour, avec 40,79% des suffrages. Attention néanmoins puisque la gauche perdait en revanche au en 2022 : c'est Delphine Batho (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui l'emportait au second tour

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 11 points à Vasles Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à observer localement. La progression du RN est déjà puissante à Vasles entre le score du parti nationaliste en 2022 (20,3%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (31,97%), de l'ordre de 11 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, bien plus que les 89 de l'époque. De quoi acter un ancrage durable du parti dans la commune, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Delphine Batho (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en avance lors des législatives il y a deux ans à Vasles Reste à ce stade à savoir si la tendance au second tour sera comparable ou non à celle de 2022. Les législatives à l'époque à Vasles bénéficieront en revanche, au premier tour, aux candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale qui cumuleront 37,29% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 2ème circonscription des Deux-Sèvres. Sur la commune de Vasles, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera préférée au cours du second tour, avec 59,32% contre 40,68% pour l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle).

20:05 - Que concluent les résultats de dimanche dernier pour Vasles ? Au soir du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Vasles ont placé en tête Delphine Batho (Ecologistes), qu'ils ont gratifié de 40,79% des suffrages. En 2e position, Mélody Garault (Rassemblement National) glanait 31,97%. De son côté, Frédéric Bizard (Ensemble pour la République) glanait 16,54% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Delphine Batho rassemblant cette fois 38,57%, devant Mélody Garault avec 34,12% et Frédéric Bizard avec 15,98%.

19:21 - À Vasles, la participation du premier tour surpasse celle du scrutin européen Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est également nécessaire d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Le premier round des législatives 2024 à Vasles a connu une participation de 70,38%, supérieure à celle des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, 56,78% des personnes aptes à participer à une élection à Vasles avaient effectivement pris part à l'élection. La participation était de 54,92% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle représentait 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Vasles, la participation était de 70,38% lors de la 1ère étape des législatives L'un des facteurs principaux du scrutin législatif est incontestablement le taux de participation. Dans la ville, dimanche, 29,62% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des élections législatives 2024. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,44% dans la ville. L'abstention était de 19,83% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour. Au deuxième tour, 49,7% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Vasles ? Les efforts pour contrer le RN seraient capables de ramener les habitants de Vasles (79340) dans les isoloirs.

17:29 - Vasles et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Comment la population de Vasles peut-elle affecter les résultats des élections législatives ? Dans la ville, 27% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 34,25% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux d'agriculteurs, qui représente 11,43%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (10,1%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (15,55%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Vasles mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 41,23% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.