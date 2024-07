Résultat des législatives 2024 à Lezay (79120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur qui vont converger les voix du Front populaire à Lezay ? Le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024 s'est imposé comme une force politique majeure lors des élections législatives, avec 28,06% au niveau national, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour ce dimanche. Il n'y avait pas de candidat du Nouveau Front populaire dimanche dernier à Lezay. Mais c'est bien un candidat de gauche, labellisé Ecologistes, que l'on trouvait en tête au premier tour, avec 41,83% des suffrages. Attention néanmoins puisque la gauche était défaite en revanche au en 2022 : c'est Delphine Batho (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui l'emportait au second tour

20:58 - Quels résultats pour le RN lors du 2e tour à Lezay ? Le score obtenu par le RN sera déterminant localement pour cette élection du Parlement 2024. En regardant la progression du RN qui se dégage des dernières législatives à l'échelle nationale, soit pas moins de 15 points de plus pour les candidats du mouvement en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà important. La part de suffrages arrachés par le mouvement à Lezay s'élève par ailleurs à 14 points sur la même période (de 16,82% en 2022 à 30,57% le 30 juin dernier). Suffisant pour anticiper une implantation solide du parti dans la zone, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives en 2022 à Lezay ? Reste maintenant à savoir si l'évolution du scrutin au second tour sera similaire ou non à celle de 2022. Avec 35,93% à Lezay, le binôme LFI-PS-PC-EELV avait en revanche été placé en tête par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Lezay optera d'ailleurs encore pour Delphine Batho au second tour, finalement à la première place localement avec 56,17%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,83%.

20:05 - Delphine Batho (Ecologistes) en avance avec 41,83% à Lezay aux législatives Pour le 1er tour de la législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Lezay ont placé en tête Delphine Batho (Ecologistes), qui a rassemblé 41,83% des bulletins de vote. Mélody Garault (Rassemblement National) et Frédéric Bizard (Ensemble !) suivaient en récupérant, dans l'ordre, 30,57% et 16,34% des électeurs à l'échelle municipale. Delphine Batho était aussi en tête dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres dans son ensemble, avec cette fois 38,57%, devant Mélody Garault avec 34,12% et Frédéric Bizard avec 15,98%.

19:21 - Participation à Lezay : un sursaut par rapport au scrutin européen Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut également étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. En comparaison des européennes de début juin, l'abstention au premier round des législatives 2024 à Lezay a diminué, atteignant 35,14%. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention atteignait effectivement 49,69% au sein de Lezay (79), contre une abstention de 51,81% pour les élections européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% à midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Lezay ? La participation constitue à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives. Dans la commune, 64,86% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 71,75% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au vote. La participation était de 73,00% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 049 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,91% au premier tour. Au deuxième tour, 44,09% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Lezay aujourd'hui ? Les jeunes manifestent fréquemment un désintérêt pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Lezay ?

17:29 - Lezay : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Lezay, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 003 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 152 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 255 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (69,8%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 38,2% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, 25,76% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 931,45 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Lezay, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.