Résultat des législatives 2024 à Pompaire (79200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la Nupes à Pompaire ? Avec plus de 28% des voix au niveau national pour le premier tour des élections législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Un score qui pourrait le placer en position de contester la domination du RN au second tour. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire lors du premier tour des législatives à Pompaire. C'est cependant un binôme de gauche, étiqueté Ecologistes, qui y prenait la première place au premier tour, avec 33,56% des bulletins. Mais attention : il faut se souvenir que la gauche s'inclinait au second tour il y a deux ans puisque c'est Cécilia Rochefort (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait

20:58 - L'extrême droite a vigoureusement avancé à Pompaire en 2 ans L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 33% des suffrages aux législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 16 points ici entre 2022 et 2024. Une marche de plus devrait être atteinte ce 7 juillet au soir.

20:29 - Quel verdict final à Pompaire pour la majorité aux élections législatives ? Ce score du premier tour est immanquablement à mettre en parallèle avec ce qui a eu lieu en 2022. Les élections législatives à l'époque à Pompaire seront en revanche favorables, au premier tour, aux candidats LREM qui cumuleront 33,52% des voix dans la commune, qui votait déjà pour la 2ème circonscription des Deux-Sèvres. A l'issue du second tour,c'est encore Cécilia Rochefort qui remportera le plus de suffrages, avec 52,46% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,54%.

20:05 - Comment s'était terminé le scrutin il y a une semaine à Pompaire ? Delphine Batho (Ecologistes) a rassemblé 33,56% des votes à Pompaire dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du 1er round de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de devancer Mélody Garault (Rassemblement National) et Frédéric Bizard (Majorité présidentielle) avec respectivement 32,21% et 20,71% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Delphine Batho accumulant cette fois 38,57%, devant Mélody Garault avec 34,12% et Frédéric Bizard avec 15,98%.

19:21 - À Pompaire, la participation du premier round dépasse celle des élections européennes L'observation des résultats des précédents scrutins électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Comme précisé dans le précédent message, la participation lors du 1er tour des élections législatives à Pompaire a été de 72,85%, plus forte que celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 55,06% des personnes aptes à voter à Pompaire avaient en effet pris part au scrutin. La participation était de 57,31% pour le scrutin de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle atteignait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - L'abstention reste le chiffre phare de ces législatives à Pompaire À Pompaire, l'un des critères principaux des élections législatives 2024 est indéniablement le niveau de participation. Le taux d'abstention à Pompaire au premier tour des législatives 2024 était de 27,15%. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, 16,1% des électeurs habilités dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 17,27% au second tour. En proportion, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,22% au premier tour. Au second tour, 47,64% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Pompaire ? La méfiance vis à vis des hommes politiques est de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Pompaire (79200).

17:29 - Pompaire : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Dans la ville de Pompaire, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la localité, 14,65% des résidents sont des enfants, et 12,87% de 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (89,32%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 928 votants. Le nombre de familles monoparentales (8,35%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,85%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Pompaire mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,75% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.