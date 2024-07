Résultat des législatives 2024 à Parthenay : les premiers chiffres du 2e tour

À Parthenay, la participation est à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dans l'agglomération, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 36,55%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,69% au premier tour et 53,29% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 7 262 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 26,6% étaient restées chez elles. L'abstention était de 28,74% au second tour.

17:29 - Parthenay : quand les données démographiques façonnent les urnes

A mi-chemin des élections législatives, Parthenay fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 10 058 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 746 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 473 foyers fiscaux. Dans la commune, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 34,06% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 416 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 732 €/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 16,4%, synonyme d'une situation économique précaire. À Parthenay, les spécificités locales, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.