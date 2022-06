En direct

20:04 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Beauvoir-sur-Niort ? Un des enjeux de ces élections législatives, en France comme à Beauvoir-sur-Niort, sera le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait atteint 23,0% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,86% et 1,98% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 28,84% à Beauvoir-sur-Niort pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Beauvoir-sur-Niort ? La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance à Beauvoir-sur-Niort ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or à Beauvoir-sur-Niort, Emmanuel Macron glanait la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 31,01% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 24,03%. Suivaient, avec 23,0%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,34%, Éric Zemmour.

14:30 - A la suite de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Beauvoir-sur-Niort ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera la participation à Beauvoir-sur-Niort. La guerre aux portes de l'Europe serait susceptible de relativiser l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Beauvoir-sur-Niort (79360). Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 22,62% des personnes aptes à voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 19,35% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - À Beauvoir-sur-Niort, le score de la participation lors des élections législatives 2022 sera un élément essentiel Au fil des dernières années, les 1 798 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, le pourcentage de participation avait atteint 58,01% au premier tour des votants de Beauvoir-sur-Niort, à comparer avec une participation de 50,08% au dernier round. Les élections législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.