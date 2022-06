Résultat de la législative à Beignon : 2e tour en direct

19/06/22 18:40

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Beignon sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Beignon. En direct 18:40 - Qu'ont fait les électeurs de gauche il y a sept jours à Beignon ? La coalition de gauche partait avec un potentiel de voix de 26,31% à Beignon avant le premier tour des législatives. Soit le cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Son candidat dans la circonscription a pourtant atteint 16,67% des suffrages dans la commune il y a une semaine. Ce qui avait privé la Nupes du podium. 15:30 - Vers un succès électoral pour les candidats Régionaliste à Beignon ? Les candidats Régionaliste ont enregistré 38,16% des votes dimanche 12 juin à l'occasion du premier round des élections législatives. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National recueillent 19,15% et 17,11% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. 13:30 - À Beignon, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Le deuxième tour de scrutin de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 47,36% des personnes en âge de voter à Beignon avaient refusé de se rendre aux urnes. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques passées. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 81,89% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 81,81% au premier tour, soit 1066 personnes. 10:30 - Le député de Beignon sera dévoilé ce dimanche 19 juin au soir Le scrutin est lancé depuis les premières heures du matin à Beignon et il y a encore de la marge pour donner de la voix lors de ce second volet, puisque l'unique bureau de vote de la métropole reste ouvert jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés dimanche dernier sont toujours là pour le résultat final des élections législatives.

Résultats des législatives 2022 à Beignon - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Beignon aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste Paul Molac Régionaliste Rozenn Guegan Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Beignon - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Beignon

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Morbihan

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Beignon Paul Molac (Ballotage) Régionaliste 37,65% 37,87% Rozenn Guegan (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,26% 19,15% Lhea Le Flecher Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,20% 16,67% Florent de Kersauson Rassemblement National 16,12% 17,11% Sophie Regnier Reconquête ! 3,04% 3,80% Maria Louro Union des Démocrates et des Indépendants 2,22% 2,19% Khaled Mamar Ecologistes 1,17% 0,88% Isabelle Decuypere Droite souverainiste 1,15% 1,32% Béatrice Marin Ecologistes 0,73% 0,44% Jean-Marc Clodic Divers gauche 0,58% 0,00% Patrice Crunil Divers extrême gauche 0,55% 0,29% Béatrice Laigre Régionaliste 0,31% 0,29% Louise Tonye Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Beignon Taux de participation 52,82% 52,64% Taux d'abstention 47,18% 47,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 0,58% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,00% Nombre de votants 59 011 688

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l' élection législative à Beignon. Les 1307 citoyens de Beignon votant dans la 4ème circonscription du Morbihan ont désigné la candidature Régionaliste au soir du 1er tour des élections législatives. Cependant, le résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Morbihan peut encore évoluer si les électeurs des 85 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Beignon. Au niveau de la ville, Paul Molac a accumulé 38% des voix. Rozenn Guegan (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Florent de Kersauson (Rassemblement National) le suivent grâce à 19% et 17% des voix. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription s'établit à 47% (soit 688 votants).

Législatives 2022 à Beignon : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs de Beignon seront incités à contribuer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Le président fraîchement réélu sera-t-il capable d'avoir une majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a recueillies dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 31,8% des votes au premier tour à Beignon. Celui qui était candidat à un second mandat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,2% et 16,2% des votes. Le choix des habitants de Beignon était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (58,6% des votes), cédant par conséquent à Marine Le Pen 41,4% des suffrages.