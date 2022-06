20:03 - Quel résultat aux législatives de Beignon pour la coalition LFI-PS-EELV ?

Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des questions clés de ces élections législatives, à Beignon comme dans toute la France. Cet électorat représentait 16,17% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,93% et 2,39% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 24,49% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.