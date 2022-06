Résultat de la législative à Belgentier : 2e tour en direct

19/06/22 17:27

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Belgentier sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Belgentier. En direct 17:27 - Vers un échec pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Belgentier ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone ont tendance à cacher des réalités locales compliquées, comme par exemple à Belgentier. Avec 32,43% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Belgentier lors du premier round de la législative le 12 juin dernier. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 22,09% des suffrages. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 16,43% des voix. 13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Belgentier Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? La semaine dernière, 50,58% des inscrits sur les listes électorales de Belgentier avaient boudé les urnes. Les populations des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour le second tour des élections législatives ? Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1890 personnes en âge de voter au sein de la commune, 77,58% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 78,52% au premier tour, soit 1484 personnes. 10:30 - Le deuxième tour est lancé à Belgentier ! Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à Belgentier vont probablement être communiqués assez rapidement après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche 19 juin 2022, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on connaîtra assez rapidement qui des candidats qualifiés aura son billet pour l'Assemblée nationale.

Résultats des législatives 2022 à Belgentier - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Belgentier aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Var

Tête de liste Liste Laure Lavalette Rassemblement National Ange Musso Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Belgentier - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Belgentier

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription du Var

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Belgentier Laure Lavalette (Ballotage) Rassemblement National 30,86% 32,43% Ange Musso (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,45% 22,09% Isaline Cornil Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,91% 16,43% Aline Bertrand Reconquête ! 7,97% 9,47% Julien Argento Les Républicains 6,29% 6,09% Alexandra Perreto Ecologistes 1,77% 1,74% Laurent Boissin Ecologistes 1,56% 1,41% Pierre Blanc Ecologistes 1,47% 1,20% Myriam Fournier Droite souverainiste 1,22% 1,85% Alexandre Juving-Brunet Divers extrême droite 1,19% 2,83% Jean-Claude Goni Divers 0,98% 3,48% Claire Gago-Chidaine Régionaliste 0,70% 0,65% Jean-Michel Ghiotto Divers extrême gauche 0,64% 0,33% Participation au scrutin Circonscription Belgentier Taux de participation 45,01% 49,42% Taux d'abstention 54,99% 50,58% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52% 1,81% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,21% Nombre de votants 41 634 938

Le résultat de la législative à Belgentier a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Au niveau de la 2ème circonscription du Var, les 1898 habitants de Belgentier ont jeté leur dévolu sur la représentante Rassemblement National. Le taux de participation parmi les habitants inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription du Var s'établit à 49%, ce qui représente 938 votants. Laure Lavalette a ainsi réuni 32% des voix. Ange Musso (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Isaline Cornil (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à respectivement 22% et 16% des voix. Reste à savoir si les électeurs des 9 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront comme ceux de Belgentier.

Législatives 2022 à Belgentier : les enjeux