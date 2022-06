En direct

19:30 - Que vont décider les supporters de gauche à Belgentier ? Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France comme à Belgentier, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait obtenu 14,13% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,91% et 1,3% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total théorique de 19,34% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - À Belgentier, des sondages tout aussi révélateurs ? La majorité LREM-Ensemble a chuté à un cheveu de la Nupes dans les sondages vendredi soir (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. Ces dynamiques des dernières semaines auront probablement une résonnance à Belgentier ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Avec 30,45% des suffrages exprimés, au premier tour à Belgentier cette fois, Marine Le Pen avait glané la tête du vote à la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron terminait deuxième à 22,63%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 14,13% et Éric Zemmour à 13,65%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%.

14:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats aux élections législatives à Belgentier La participation constituera sans aucun doute l'une des clés du scrutin législatif 2022 à Belgentier. La peur d'un retour de la pandémie de covid-19 ainsi que son impact en matière économique et sanitaire sont susceptibles de faire avant tout gagner l'abstention à Belgentier. Au second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,42% des votants de la commune. L'abstention était de 21,48% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Belgentier au premier tour des législatives 2022 ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des résultats des derniers scrutins permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, sur les 1 889 inscrits sur les listes électorales à Belgentier, 60,46% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 54,69% pour le round deux.