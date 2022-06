Résultat des législatives à Bennecourt - Election 2022 (78270) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative 2022 à Bennecourt. Les habitants de Bennecourt votant dans la 9ème circonscription des Yvelines ont opté pour le candidat Rassemblement National dimanche 12 juin. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Bennecourt. Les habitants de 86 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 9ème circonscription des Yvelines. Laurent Morin a réuni 26% des suffrages. Il devance Bruno Millienne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Victor Pailhac (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent 25% et 23% des suffrages. L'abstention s'élève à 55% des habitants inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription (soit 584 votants).

Quel prétendant à l'hémicycle classeront en tête des résultats des élections législatives en 2022 les électeurs votant à Bennecourt à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 27% des suffrages au premier tour à Bennecourt. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 20% des voix. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 52% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 48% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?