Résultat des législatives 2022 à Bergues

Le résultat des élections législatives 2022 à Bergues est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 14ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative 2022 à Bergues. La participation atteint 43% des habitants habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune pour la 14ème circonscription du Nord (soit 1 629 non-votants). A l'échelle de la localité, Paul Christophe a enregistré 38% des votes. Pierrette Cuvelier (Rassemblement National) et Philippine Heyman (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoivent dans l'ordre 26% et 16% des voix. Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de cette circonscription dépendra de la conduite des électeurs des 53 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bergues Paul Christophe Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,75% 38,37% Pierrette Cuvelier Rassemblement National 28,23% 26,18% Philippine Heyman Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,03% 15,53% Frédéric Devos Les Républicains 10,68% 10,57% Eric Maerten Reconquête ! 3,92% 3,09% Frédéric Béague Ecologistes 2,92% 3,33% Sandrine Desrayaud Divers extrême gauche 1,35% 1,06% Pierre Gonzalez Divers gauche 1,14% 0,89% Guillaume Lévecq Droite souverainiste 0,99% 0,98% Participation au scrutin Circonscription Bergues Taux de participation 47,70% 43,42% Taux d'abstention 52,30% 56,58% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88% 1,04% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,56% Nombre de votants 47 418 1 250

