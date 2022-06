Résultat des législatives à Bessines - Election 2022 (79000) [PUBLIE]

12/06/22 21:19

Résultat des législatives 2022 à Bessines

Le résultat des élections législatives 2022 à Bessines est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Deux-Sèvres

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres

Le résultat de l'élection législative à Bessines a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. Les citoyens de Bessines votant dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. L'abstention représente 50% des citoyens habilités à voter au sein de la commune pour la 2ème circonscription des Deux-Sèvres (745 votants). Le résultat final de l'élection législative au niveau de cette circonscription législative dépendra des choix des électeurs des 131 autres communes qui la composent. Cécilia Rochefort a raflé 40% des voix. Elle ressort devant Delphine Batho (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Carine Revers (Rassemblement National) qui décrochent respectivement 30% et 12% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bessines Delphine Batho Nouvelle union populaire écologique et sociale 36,38% 29,85% Cécilia Rochefort Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,08% 39,75% Carine Revers Rassemblement National 19,42% 11,97% Gaël Joseph Divers gauche 7,27% 7,02% Emilie Baudrez Les Républicains 6,34% 5,23% Roland Sainty Reconquête ! 2,89% 4,54% Valérie Dupuy Droite souverainiste 1,56% 0,83% Roger Gorizzutti Divers extrême gauche 1,06% 0,83% Participation au scrutin Circonscription Bessines Taux de participation 50,17% 49,77% Taux d'abstention 49,83% 50,23% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74% 0,94% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86% 1,48% Nombre de votants 49 319 745

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bessines sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:06 - Quel résultat pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Bessines ? Dans les 2 bureaux de vote de Bessines, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat de gauche avait atteint 14,85% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 7,38% et 2,85% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 25,08% à Bessines pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Bessines ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national troisième, à près de 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Bessines ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu 42,95% des voix à Bessines, pour la présidentielle en avril contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN avait enregistré 15,18% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,85% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Bessines Le taux de participation constituera indiscutablement un critère clé de ces législatives à Bessines. La guerre aux portes de l'Europe est par exemple susceptible de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Bessines (79000). En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 492 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,2% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 81,77% au premier tour, c'est-à-dire 1 220 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - À Bessines quel était le pourcentage de la participation à Bessines en 2017 ? Les élections législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté généralement les électeurs de cette ville lors des derniers scrutins ? Cinq ans auparavant, lors des législatives, 51,02% des inscrits sur les listes électorales de Bessines avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 46,37% au round deux. 09:30 - On peut choisir jusqu'à 18 heures à Bessines pour ces législatives La commune de Bessines n'est concernée que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter le vote des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. 8 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Bessines soit légèrement moins que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats dès 20 heures ci-dessus.

Législatives 2022 à Bessines : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 43% des suffrages au premier tour à Bessines. L'ancien banquier d'affaires avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 15% et 15% des suffrages. Le choix des votants de Bessines était resté inchangé au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (74% des voix), laissant donc à Marine Le Pen 26% des suffrages. Le président nouvellement réélu sera-t-il en mesure de remporter une majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Comme partout dans le pays, les 1 752 électeurs de Bessines seront incités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat se tourneront-ils ?