Résultat des législatives 2024 à Beauvoir-sur-Niort (79360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de la gauche à Beauvoir-sur-Niort ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Or le Front populaire était absent au premier tour des législatives à Beauvoir-sur-Niort. C'est pourtant un candidat de gauche, étiqueté Ecologistes, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 38,35% des votes. Mais attention : il faut se souvenir que la gauche était défaite au second tour il y a deux ans puisque c'est Delphine Batho (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui l'emportait

20:58 - Quels résultats pour le RN à Beauvoir-sur-Niort lors des législatives ? Le score en faveur du Rassemblement national sera un enjeu clé à l'échelle locale pour ces élections. Le parti lepéniste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer une nouvelle progression à Beauvoir-sur-Niort ce dimanche 7 juillet ? L'addition est assez risquée, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la commune.

20:29 - Les chiffres des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Beauvoir-sur-Niort ? Le résultat de l'élection de 2022 apparaît aussi comme un indicateur à mettre en parallèle au moment de ce second tour qui nous intéresse aujourd'hui. A l'époque à Beauvoir-sur-Niort, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, le score était de 40,15% pour Delphine Batho , Beauvoir-sur-Niort votant déjà pour la 2ème circonscription des Deux-Sèvres. A l'issue du second round,c'est encore Delphine Batho qui va cumuler le plus de voix, avec 61,23% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 38,77%.

20:05 - Quel résultat dans les urnes au 2e tour des législatives à Beauvoir-sur-Niort ? Grâce à 38,35% des bulletins de vote, Delphine Batho (Ecologistes) a pris les devants à Beauvoir-sur-Niort, dimanche 30 juin dernier pour le 1er round de la législative. Mélody Garault (Rassemblement National) et Frédéric Bizard (Majorité présidentielle) suivaient en captant 32,69% et 16,24% des votants à l'échelle de la ville. C'est aussi Delphine Batho qui terminait en tête dans la 2ème circonscription des Deux-Sèvres dans son ensemble, avec cette fois 38,57%, devant Mélody Garault avec 34,12% et Frédéric Bizard avec 15,98%.

19:21 - Que dire de la participation par rapport au scrutin européen à Beauvoir-sur-Niort ? L'observation des scrutins électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. À Beauvoir-sur-Niort, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 a été de 27,16%, moins élevé que celui des dernières européennes. Lors du précédent scrutin européen, parmi les 1 337 personnes en âge de voter à Beauvoir-sur-Niort, 46,22% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 46,77% pour les élections européennes de 2019. Pour information, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat au 2e tour à Beauvoir-sur-Niort ? À Beauvoir-sur-Niort, la participation est incontestablement l'une des clés de ces législatives 2024. Dans la localité, dimanche, 27,16% des électeurs se sont abstenus au 1er tour des élections législatives 2024. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,35% des votants de la localité. L'abstention était de 22,62% au second tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,56% au premier tour. Au deuxième tour, 51,48% des électeurs ne se sont pas déplacés. La flambée des prix des matières premières qui plombe le budget des foyers français combinée avec les inquiétudes engendrées par la guerre en Ukraine sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Beauvoir-sur-Niort.

17:29 - Beauvoir-sur-Niort : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Beauvoir-sur-Niort, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 916 logements pour 1 775 habitants, la densité de la commune est de 75 habitants par km². Ses 103 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 485 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (17,36%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 42,47% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 41,24% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 517,51 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Beauvoir-sur-Niort, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.