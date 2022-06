19:25 - Quel résultat à Bièvres pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon ?

Une des questions clés de ces législatives, en France comme à Bièvres, sera le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le candidat avait obtenu 16,07% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Les transferts des votes socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,36% et 1,4% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 23,83% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.