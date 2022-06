Résultat de la législative à Blaye-les-Mines : en direct

19:20 - Quel résultat pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Blaye-les-Mines ?

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 24,33% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Blaye-les-Mines il y a deux mois. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 1,9% et 4,35% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement viser 30,58% à Blaye-les-Mines pour ce premier tour des législatives.