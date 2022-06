Résultat de la législative à Blendecques : en direct

12/06/22 11:25

Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 42,85% des voix au premier tour à Blendecques. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,73% et 17,30% des suffrages. Le choix des électeurs de Blendecques était resté constant au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (61,42% des voix), laissant par conséquent à Emmanuel Macron 38,58% des voix. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens habitant à Blendecques ( Pas-de-Calais ) seront incités à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français.