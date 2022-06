Résultat de la législative à Bonnières-sur-Seine : en direct

12/06/22 11:26

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bonnières-sur-Seine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:25 - Des bureaux de vote ouverts plus longtemps à Bonnières-sur-Seine pour les législatives Bienvenue dans ce live où nous tenterons de donner les clés de ce premier tour des législatives à Bonnières-sur-Seine, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. Il y a 14 candidats dans la circonscription de la ville (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs ont jusqu'à 20 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de premier tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Bonnières-sur-Seine

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bonnières-sur-Seine comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Dominique Martin Divers extrême gauche Christophe Le Hot Reconquête ! Aïda Czap Ecologistes Magà Ettori Ecologistes Babette de Rozieres Divers droite Philippe Gommard Divers extrême gauche Marion Sabine Levrard Divers Laurent Morin Rassemblement National Bruno Millienne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Aïcha Ihia Divers Rachid Zerouali Divers droite Fatma Lamir Divers Pauline Winocour Lefevre Les Républicains Victor Pailhac Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Bonnières-sur-Seine : les enjeux

Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Bonnières-sur-Seine (78) à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 29% des suffrages au premier tour à Bonnières-sur-Seine, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et l'ancien banquier d'affaires avaient obtenu 28% et 22% des votes. Le choix des citoyens de Bonnières-sur-Seine était resté inchangé au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (51% des suffrages). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 49% des votes. Les électeurs de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?