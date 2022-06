Résultat de la législative à Bouleurs : 2e tour en direct

19/06/22 18:47

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bouleurs sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bouleurs. En direct 18:46 - La Nupes avait terminé en 3e position à Bouleurs il y a 7 jours Le potentiel avant ces législatives à Bouleurs pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" atteignait 22,37% dans la commune. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Les votants de Bouleurs ont pourtant accordé 23,84% de leurs votes à la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon le dimanche 12 juin, pour la 1re manche de l'élection législative. De quoi offrir tout de même la troisième position à la Nupes. 15:30 - À Bouleurs, la candidature Rassemblement National plébiscitée D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient cependant de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Bouleurs. La candidature Rassemblement National a rassemblé 29,9% des voix lors du 1er round de l'élection législative le 12 juin dernier. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 28,08% des voix. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 23,84% des suffrages. 13:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Bouleurs aux législatives ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des précédents scrutins. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation représentait 74,45% dans la localité, à comparer avec une participation de 76,97% au premier tour, soit 879 personnes. Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 56,36% des personnes en âge de participer à une élection à Bouleurs avaient déserté les urnes. 10:30 - Le verdict des législatives à Bouleurs se dévoilera ce 19 juin ! On vote déjà depuis plusieurs heures à Bouleurs et il y a encore de la marge pour faire entendre sa voix lors de ce second épisode, puisque l'unique bureau de vote de la cité sera ouvert jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés il y a 7 jours sont toujours présents pour le résultat final des élections législatives.

Résultats des législatives 2022 à Bouleurs - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bouleurs aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste François Lenormand Rassemblement National Franck Riester Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Bouleurs - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bouleurs

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bouleurs Franck Riester (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,27% 28,08% François Lenormand (Ballotage) Rassemblement National 25,41% 29,90% Cédric Colin Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,18% 23,84% Nicolas Caux Les Républicains 7,22% 3,03% Jean-Michel Aspro Reconquête ! 4,40% 4,44% Gurvan Judas Divers gauche 2,94% 2,22% Marie-Pierre Chevallier Ecologistes 2,73% 2,22% Éric Noirez Droite souverainiste 1,59% 3,43% Eléonore Lajoye Ecologistes 1,46% 1,82% Jacques Lemoine Divers droite 0,93% 0,40% Pascal Quenot Divers extrême gauche 0,79% 0,61% Redouane Dahmane Divers 0,08% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Bouleurs Taux de participation 44,20% 43,64% Taux d'abstention 55,80% 56,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 1,79% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,00% Nombre de votants 39 043 504

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Bouleurs a été publié par le ministère de l'Intérieur. Dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne, les habitants de Bouleurs se sont tournés vers le représentant Rassemblement National. Attention : le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut encore évoluer si les électeurs des 53 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Bouleurs. La participation parmi les citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de Seine-et-Marne atteint 44%. Dans la ville, François Lenormand a enregistré 30% des votes. En deuxième position, Franck Riester (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 28% des voix. Enfin, Cédric Colin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 24% des voix.

Législatives 2022 à Bouleurs : les enjeux

Lors de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 32,67% des voix au premier tour à Bouleurs, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24,24% et 16,04% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Bouleurs avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 56,15% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 43,85% des voix. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives à Bouleurs (Seine-et-Marne) à la mi-juin ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains.