Résultat des législatives 2024 à Saint-Augustin (77515) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Les suffrages du Front populaire scrutés Quelle part des Français votera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion juste avant ce second tour ? Les 28% des votes glanés à l'échelle du pays sont encourageants. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Augustin, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 18,99% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 20,83% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Saint-Augustin fait partie des rares zones où l'extrême droite n'a pas avancé ces 2 dernières années L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'on a observé environ 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Augustin semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont illustré cette poussée...

20:29 - Des législatives qui avaient souri au RN il y a deux ans A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du RN aux législatives sera en conséquence très observé. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti frontiste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Saint-Augustin ? Le RN tirait en revanche son épingle du jeu à Saint-Augustin au début des élections législatives à l'époque. On retrouvait en effet François Lenormand au sommet au premier tour, avec 31,17% dans la ville. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 51,06%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 48,94%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche D'après les études des instituts de sondages établies d'après les résultats du premier tour, le camp de Jordan Bardella serait en mesure de s'arroger entre 210 et 250 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait rafler près de 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron conserveraient jusqu'à 120 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Au soir du 1er tour des législatives dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Saint-Augustin ont plébiscité Philippe Fontana (Union de l'extrême droite), à qui ils ont accordé 48,71% des suffrages. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Franck Riester (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Laurie Caenbergs (Union de la gauche) avec 30,47% et 18,99% des électeurs. C'est aussi Philippe Fontana qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la 5ème circonscription de Seine-et-Marne, avec cette fois 41,77%, devant Franck Riester avec 31,43% et Laurie Caenbergs avec 24,52%.

19:21 - L'abstention scrutée à la loupe à Saint-Augustin Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut également analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Augustin a été de 32,08%, moins haut que celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 48,44% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Augustin. L'abstention était de 50,99% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Saint-Augustin, la participation a atteint 67,92% lors du 1er tour des élections législatives La participation est sans nul doute l'une des clés de ces législatives 2024. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 32,08%. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 22,05% au sein de la ville, à comparer avec une abstention de 26,03% au second tour. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,86% au premier tour. Au second tour, 52,94% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Saint-Augustin ? L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des ménages est par exemple en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Saint-Augustin.

17:29 - Saint-Augustin : démographie et socio-économie impactent les législatives Devant le bureau de vote de Saint-Augustin, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 820 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 141 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 562 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (82,99%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 31,56% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,2% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 754,31 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Saint-Augustin, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, se joignent aux objectifs français.