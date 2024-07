17:58 - L'avenir de la France se dessine aussi à Coulommiers

En pleine campagne électorale législative, Coulommiers se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 15 250 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 183 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (67,79%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La présence de 1 316 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 152 €/an, la ville ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Coulommiers contribue à façonner l'avenir de la France.