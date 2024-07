Résultat des législatives 2024 à Couilly-Pont-aux-Dames (77860) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Couilly-Pont-aux-Dames, qui vont choisir les électeurs de gauche ? Le Front populaire qui se présente en 2024 s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour des législatives, avec 28,06% au niveau du pays, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les isoloirs. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 17,56% des voix à Couilly-Pont-aux-Dames. Un chiffre en baisse de -5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite n'a pas avancé à Couilly-Pont-aux-Dames Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Alors qu'on a vu pas loin de 15 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Couilly-Pont-aux-Dames semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Quel verdict final pour le RN aux législatives 2024 à Couilly-Pont-aux-Dames ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces législatives 2024 localement. Le mouvement lepéniste va-t-il encore s'imposer à Couilly-Pont-aux-Dames, comme en 2022 ? Aux législatives à l'époque à Couilly-Pont-aux-Dames, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 25,48% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 27,56% pour Franck Riester (LREM) au premier tour. Au second tour, il s'arrogeait pourtant 50,09% des voix, devant les candidats Ensemble ! (49,91%). C'est ainsi François Lenormand chez les lepénistes qui prenait l'avantage.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour Selon les études des instituts de sondages établies depuis le premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti pourrait gagner moins de 250 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats de la majorité conserveraient une centaine de députés. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques locales. Grâce à 46,04% des suffrages, Philippe Fontana (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Couilly-Pont-aux-Dames, dimanche 30 juin dernier lors du 1er round des législatives. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Franck Riester (Majorité présidentielle) et Laurie Caenbergs (Nouveau Front populaire) avec respectivement 33,73% et 17,56% des votants. Philippe Fontana était aussi en tête dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne dans son ensemble, avec cette fois 41,77%, devant Franck Riester avec 31,43% et Laurie Caenbergs avec 24,52%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Couilly-Pont-aux-Dames aux dernières élections En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette localité lors des élections précédentes ? Comme stipulé dans le post précédent, la participation lors du 1er tour des élections législatives à Couilly-Pont-aux-Dames était de 67,15%, plus importante que celle des dernières européennes. Durant le dernier scrutin européen, parmi les 1 458 personnes en âge de voter à Couilly-Pont-aux-Dames, 52,74% avaient effectivement pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 53,73% pour le scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle représentait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives à Couilly-Pont-aux-Dames ? À Couilly-Pont-aux-Dames, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. Le pourcentage de participation à Couilly-Pont-aux-Dames était de 67,15% pour le premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,8% au premier tour et 44,75% au second tour. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, 74,00% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 77,22% au premier tour, c'est-à-dire 1 115 personnes. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des ménages cumulée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle, sont capables de ramener les citoyens de Couilly-Pont-aux-Dames (77860) dans les bureaux de vote.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Couilly-Pont-aux-Dames : ce qu'il faut savoir Dans les rues de Couilly-Pont-aux-Dames, les élections sont en cours. Avec ses 2 100 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 197 entreprises, Couilly-Pont-aux-Dames permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (84,91%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 125 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 8,49%, Couilly-Pont-aux-Dames se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette diversité sociale, près de 34,88% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 776,70 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Couilly-Pont-aux-Dames incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.