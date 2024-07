Résultat des législatives 2024 à Serris : les premiers chiffres du 2e tour

18:27 - Quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives à Serris ?

À Serris, l'abstention est indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Serris s'élevait à 35,29%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 5 041 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 23,55% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 28,1% au second tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 58,93% au premier tour et 62,49% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Serris aujourd'hui ? Les études rapportent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Serris ?