Résultat des législatives 2024 à Magny-le-Hongre : les premiers chiffres du 2e tour

Magny-le-Hongre aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

La structure démographique et socio-économique de Magny-le-Hongre détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des législatives. Dans l'agglomération, 46% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,49% de plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 30,96%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population étrangère de 9,93% et d'une population immigrée de 15,99% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,48% à Magny-le-Hongre, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.