Résultat des législatives 2024 à Beautheil-Saints (77120) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - À Beautheil-Saints, que vont trancher les électeurs de gauche ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Plus encore qu'il y a une semaine, ce transfert va forcément marquer ce second tour. Premier indicateur : l'attelage a obtenu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 18,12% des suffrages à Beautheil-Saints. Un chiffre en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Beautheil-Saints compte parmi les rares secteurs où le RN n'a pas avancé ces dernières années L'évolution du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'on a observé près de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Beautheil-Saints semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont illustré cette poussée…

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce dimanche ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national va en conséquence être le déterminant pour le second tour de ces élections localement, comme dans le reste du pays. A l'inverse de l'expérience de 2022, le parti frontiste a cette fois une chance de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Il y a deux ans, lors des législatives à Beautheil-Saints, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 25,95% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 33,38% pour Franck Riester (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 55,21%. Franck Riester s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche à Beautheil-Saints ? Grâce à 44,02% des suffrages, Philippe Fontana (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Beautheil-Saints, dimanche 30 juin 2024 lors du premier tour de la législative. Franck Riester (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Laurie Caenbergs (Front populaire) suivaient en ramassant 35,86% et 18,12% des électeurs à l'échelle de la ville. Philippe Fontana était aussi en tête dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne dans son ensemble, avec cette fois 41,77%, devant Franck Riester avec 31,43% et Laurie Caenbergs avec 24,52%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Beautheil-Saints ? Au fil des dernières années, les 2 064 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Le premier round des élections législatives 2024 à Beautheil-Saints a connu une participation de 66,02%, supérieure de 16 points à celle des dernières européennes. Durant le dernier scrutin européen, sur les 1 647 personnes en âge de voter à Beautheil-Saints, 50,82% s'étaient en effet rendues dans l'isoloir. La participation était de 54,79% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle représentait 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Les chiffres de la participation lors du 2e tour des législatives, un élément fort à Beautheil-Saints ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à Beautheil-Saints ? Dans la localité, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 33,98%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 54,28% au premier tour. Au deuxième tour, 57,01% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 28,69% des votants de la localité. L'abstention était de 26,93% au premier tour. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Beautheil-Saints ?

17:29 - Beautheil-Saints : démographie, élections et perspectives d'avenir La structure démographique et socio-économique de Beautheil-Saints définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,02%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (88,93%) met en exergue le poids des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (80,77%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 753 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,05%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,23%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Beautheil-Saints mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 22,03% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.