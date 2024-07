Résultat des législatives 2024 à la Ferté-sous-Jouarre : les premiers chiffres du 2e tour

À la Ferté-sous-Jouarre, l'une des clés de ces élections législatives est indiscutablement l'étendue de la participation. L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à la Ferté-sous-Jouarre était de 38,45%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 59,97% au premier tour et 62,94% au deuxième tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 31,32% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 35,84% au deuxième tour. Le rejet de la politique en place serait en mesure d'inciter les habitants de la Ferté-sous-Jouarre (77260) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Les enjeux locaux de la Ferté-sous-Jouarre : tour d'horizon démographique

Comment les électeurs de la Ferté-sous-Jouarre peuvent-ils influencer le résultat des législatives ? Avec 38% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 15,47%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (49,28%) met en exergue le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (60,5%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 2 336 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 14,56% et d'une population étrangère de 11,42% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à la Ferté-sous-Jouarre mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,07% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.