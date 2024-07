Résultat des législatives 2024 à Villiers-sur-Morin (77580) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Villiers-sur-Morin, qui vont retenir les supporters de la gauche ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant terminée, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, ce transfert va irrémédiablement marquer ce second tour. Une première réponse : l'attelage a rassemblé plus de 28% des suffrages au niveau du pays dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 23,12% des bulletins à Villiers-sur-Morin. Un score en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Villiers-sur-Morin fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé ces dernières années Le nombre de votes de la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour sera le principal enseignement pour cette élection à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Alors qu'on a vu près de 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Villiers-sur-Morin semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori au second tour ? Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence regardé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans de nombreuses autres villes. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Villiers-sur-Morin, contrairement à 2022 ? Aux législatives il y a deux ans à Villiers-sur-Morin, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 25,63% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 27,06% pour Franck Riester (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 51,60%. Franck Riester s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Un RN déjà favori au second tour tour D'après les projections en nombre de sièges publiées dès la fin du premier tour, l'extrême droite serait en mesure de gagner moins de 250 sièges au terme des législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble! Pourraient préserver entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularités de chaque territoire. Grâce à 43,96% des voix, Philippe Fontana (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Villiers-sur-Morin, dimanche 30 juin pour le premier round des élections législatives. Un score qui lui a permis de passer devant Franck Riester (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Laurie Caenbergs (Nouveau Front populaire) avec 30,75% et 23,12% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 5ème circonscription de Seine-et-Marne, Philippe Fontana accumulant cette fois 41,77%, devant Franck Riester avec 31,43% et Laurie Caenbergs avec 24,52%.

19:21 - Législatives 2024 à Villiers-sur-Morin : une participation inattendue ? Comment votent généralement les électeurs de cette localité ? À Villiers-sur-Morin, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 a été de 70,26%, surpassant de 18 points celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 1 437 électeurs de Villiers-sur-Morin avaient en effet pris part au vote (soit 52,75%). Le taux de participation était de 51,00% il y a cinq ans. Pour information, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives 2024 à Villiers-sur-Morin demeure la participation À Villiers-sur-Morin, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est indéniablement l'ampleur de la participation. Le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Villiers-sur-Morin s'élevait à 70,26%. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 329 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 81,26% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 75,94% au deuxième tour, ce qui représentait 1 010 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,69% au premier tour. Au deuxième tour, 43,52% des votants se sont déplacés.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Villiers-sur-Morin Comment les électeurs de Villiers-sur-Morin peuvent-ils influencer le résultat des élections législatives ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 20,95% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 18,46% ont 60 ans et plus. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (21,11%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 640 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,28%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,22%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Villiers-sur-Morin mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,9% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.